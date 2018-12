pat * tunnel del brennero: Fugatti, « siamo dispiaciuti e nello stesso tempo preoccupati per le dimissioni di Ezio Facchin »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il presidente Fugatti sulle dimissioni di Ezio Facchin: “Dispiaciuti e preoccupati”. “Apprendiamo con dispiacere e preoccupazione delle dimissioni di Ezio Facchin”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commenta la decisione dell’ingegner Facchin di dimettersi dall’incarico di commissario straordinario per le opere di accesso al tunnel del Brennero.

“C’eravamo incontrati qualche settimana fa e avevamo discusso sui piani di investimento, utili al Trentino, relativi alle infrastrutture connesse al tunnel. Un’opera sulla quale non ci possono essere ripensamenti, in cui crediamo fermamente, come già ribadito in altre occasioni. Per questo – conclude Fugatti – siamo dispiaciuti e nello stesso tempo preoccupati per le motivazioni che hanno portato a queste dimissioni, che auspichiamo comunque possano rientrare e sulle quali chiederemo al Governo un approfondimento”.