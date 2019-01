pat * Trento-Malè: « Al via da giovedì 24 gennaio il servizio di vigilanza privata sui treni della Valsugana »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Al via il servizio di vigilanza privata sui treni della Valsugana e della Trento-Malè. Giovedì 24 gennaio alle ore 12.30 la presentazione alla stampa.

Partirà domani il servizio di vigilanza privata sui treni locali della Valsugana e della Trento-Malè, come previsto da un conchiuso della Giunta provinciale approvato lo scorso 30 novembre e finalizzato ad adottare una serie di misure per migliorare la qualità e la sicurezza del trasporto pubblico in Trentino.

Le modalità di funzionamento e gli obiettivi del servizio saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma domani, giovedì 24 gennaio, alle ore 12.30, presso il binario 1 della stazione della Trento-Malè, nel Capoluogo. Interverrà il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.