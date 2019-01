pat * statale 47 Valsugana: « deviazione del traffico Dalle ore 22:00 di oggi, 15 gennaio, fino alle ore 06:00 di domani, mercoledì 16 gennaio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Deviazione al traffico questa notte sulla statale 47 della Valsugana. Per lavori legati alla realizzazione del sottopasso ciclopedonale in località Paludi, a Pergine.

Dalle ore 22:00 di oggi, 15 gennaio, fino alle ore 06:00 di domani, mercoledì 16 gennaio, il traffico sulla strada statale 47 della Valsugana sarà deviato sulla strada provinciale 1 “del Lago di Caldonazzo” con deviazione dal km 111+100 in località Costa di Levico al km 118+000 in località Paludi nel Comune di Pergine Valsugana, in entrambi i sensi di marcia, per permettere alcune lavorazioni legate alla realizzazione del sottopasso ciclopedonale in località Paludi, a Pergine Valsugana.

La deviazione del traffico sarà realizzata con l’ausilio della Polizia Municipale di Pergine, e servirà per il posizionamento dei dispositivi di sicurezza sulla sede stradale esistente e per completare la segnaletica orizzontale del by-pass provvisorio che è stato realizzato. Le operazioni dureranno poche ore al termine delle quali la statale 47 sarà riaperta e il by-pass sarà utilizzabile da tutti con il limite di velocità di 50 chilometri all’ora.

I lavori di realizzazione del sottopasso alla statale 47 della Valsugana sono stati consegnati nell’autunno del 2018 e si stanno svolgendo regolarmente. Nel gennaio 2019 si sono ultimati i lavori di realizzazione di un by-pass provvisorio per deviare il traffico della strada statale durante i lavori di costruzione del sottopasso, in modo da non interromperne il transito o deviarlo su viabilità locali per tutta la durata del cantiere e per non creare disagio alla popolazione residente.