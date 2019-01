pat * progetto europeo “LIFE PREPAIR“: Tonina, « Affrontare questo tema significa rafforzare il settore dell’edilizia pubblica nel segno della qualità »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Edilizia pubblica e criteri ambientali minimi, sfida e opportunità. Oggi il convegno aperto dall’assessore Tonina. Delineare una strategia futura nel settore delle costruzioni e ragionare su come fare un uso parsimonioso delle risorse: su questi temi ha aperto oggi il suo intervento il vicepresidente e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione, Mario Tonina, al convegno “L’applicazione dei criteri ambientali minimi all’edilizia pubblica in Italia e in Trentino”, promosso da Appa – Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, e in corso presso la Sala della Cooperazione in via Segantini a Trento.

“Da anni – ha ricordato l’assessore Tonina – la Provincia autonoma di Trento è impegnata sulla strada dell’edilizia sostenibile e dell’acquisto pubblico verde”.

I criteri ambientali minimi sono requisiti di qualità che l’ente pubblico chiede ai prodotti, servizi e opere, affinché risultino a ridotto impatto sull’ambiente nel loro intero ciclo di vita. In numerose categorie merceologiche e non solo nell’ambito dell’edilizia, questi criteri sono introdotti nel nostro ordinamento attraverso appositi decreti ministeriali, di cui il nuovo Codice degli Appalti ha reso obbligatorio il rispetto.

“Affrontare questo tema – ha evidenziato Tonina – non significa quindi solamente adeguarsi al quadro normativo, ma cogliere una vera opportunità per rafforzare il settore dell’edilizia pubblica nel segno della qualità”.

Il convegno di oggi è stato organizzato nell’ambito del progetto europeo Life Prepair, per lo sviluppo degli strumenti normativi e di pianificazione per la riduzione dei livelli d’inquinamento atmosferico, del quale anche la Provincia autonoma di Trento è partner.

E’ patrocinato da Gbc – Green Building Council Italia, Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, Ordine degli Architetti della provincia di Trento, Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Trento, Associazione Artigiani Trentino, Amce Trentino, Consorzio dei Comuni Trentini, Comune di Trento.