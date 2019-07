PAT * SEMPLIFICAZIONE E LEGGE “SBLOCCA CANTIERI”: “ IL CONVEGNO PRESSO LA SALA DELLA COOPERAZIONE, GIOVEDÌ 18 LUGLIO »

Semplificazione e legge “sblocca cantieri”, le novità in un convegno.La nuova disciplina sarà presentata giovedì 18 luglio in un incontro presso la Sala della Cooperazione in via Segantini.

La legge provinciale in materia di semplificazione e potenziamento della competitività (11 giugno, numero 2) e la legge “sblocca cantieri” (14 giugno numero 55) saranno oggetto di un convengo organizzato dal Tavolo appalti della Provincia autonoma di Trento. L’appuntamento con le novità in materia di contratti pubblici è per le ore 8.30 presso la Sala della Cooperazione in via Segantini 10 a Trento. Sarà possibile seguire i lavori anche in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Provincia autonoma di Trento.