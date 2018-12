pat * scomparsa di Antonio Megalizzi: Fugatti, ” Una notizia non avremmo mai voluto che arrivasse “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il cordoglio del presidente Fugatti per la scomparsa di Antonio Megalizzi. “Una notizia che non avremmo mai voluto che arrivasse. Questa giovane vita spezzata porta via con sé un universo di sogni e di speranza come quella di poter pensare ad un mondo libero da tanta follia e paura”.

È il commento a caldo del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti appena appresa la notizia della scomparsa di Antonio Megalizzi il giovane trentino colpito a morte da un attentatore a Strasburgo.

“Ci stringiamo attorno ai familiari di Antonio – aggiunge Fugatti – condividendone il dolore. E al tempo stesso diciamo no con forza a quanto accaduto. Non possiamo permettere che tutto questo avvenga o si ripeta”.