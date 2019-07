PAT * SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: « RINNOVATO IL COMITATO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO »

Ricostituito il Comitato provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Decisione oggi della Giunta provinciale su proposta dell’assessore Stefania Segnana.

Rinnovato il Comitato provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è formato da rappresentanti di Provincia (Dipartimento salute e politiche sociali, Servizio lavoro, Servizio antincendi e protezione civile, Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente); Azienda provinciale per i servizi sanitari; Inail; Inps; Consorzio dei Comuni; organizzazioni sindacali dei datori di lavoro; organizzazioni sindacali dei lavoratori; Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro; Associazione italiana addetti professionisti della sicurezza; Associazione nazionale medici d’azienda e competenti, Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale.

Con una deliberazione a firma dell’assessore Stefania Segnana, oggi la Giunta provinciale ha ricostituito il Comitato, che rimane in carica per tutta la durata della Legislatura. Il Comitato è presieduto dall’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia ed ha compiti di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fanno parte del Comitato componenti nominati da enti, istituzioni e parti sociali, nonché individuati dalla Provincia, questa è la composizione approvata oggi in Giunta:

Graziano Maranelli, Azienda provinciale per i servizi sanitari;

Massimo Baldessari, Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente

Sandra Cainelli, Servizio lavoro provinciale;

Dino Visintainer, Servizio provinciale antincendi e protezione civile;

Maria Oss, Inail – U.O. territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Bolzano;

Stefania Marconi, Inail – Trento;

Claudio Floriddia, Inps – Direzione regionale;

Tiziano Bonella, Consorzio dei Comuni Trentini;

Milena Sega, Cisl;

Alan Tancredi, Uil;

Manuela Faggioni, Cgil;

Antonio Mele, Rsu/Rls;

Paolo Angelini, Associazione Artigiani e Piccole imprese;

Mauro Bonvicini, Confcommercio Imprese per l’Italia;

Barbara Battistello, Coldiretti Trento;

Mario Pelanda, Confindustria Trento;

Luca Laffi, Federazione trentina della Cooperazione;

Rossana Roner, Confesercenti del Trentino;

Enzo Iori, Associazione nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro – Trento;

Massimo Tomasi, CIA Agricoltori Italiani;

Azelio De Santa, Associazione nazionale medici d’azienda e competenti – sezione Trentino Alto Adige e Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale – Sezione Triveneto;

Francesco Antonucci, ConfProfessioni;

Diego Geronazzo, Associazione Trentina per l’Edilizia;

Claudio Compagni, Associazione professionale italiana Ambiente e Sicurezza.

Il Comitato è presieduto dall’assessore Stefania Segnana, vicepresidente è il dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche sociali Giancarlo Ruscitti, le funzioni di segreteria sono svolte da Daniela Bonaldi – Dipartimento Salute e Politiche sociali.