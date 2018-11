PAT * Riqualificazione energetica dei condomini: ” Si terrà a trento il 30 novembre il primo degli eventi promossi da Aprie “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Riqualificazione energetica dei condomini: appuntamento il 30 novembre. Il primo degli eventi promossi da Aprie si terrà alle 16 presso la Sala Belli del Palazzo provinciale di piazza Dante a Trento.

Si terrà il 30 novembre il primo degli eventi promossi da Aprie – l’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia con l’obiettivo di offrire dei focus sulla riqualificazione energetica dei condomini e una visione d’insieme sullo stato dell’arte degli strumenti di pianificazione energetica, in vista anche del prossimo Piano Energetico Ambientale Provinciale per il decennio 2021-2030.

L’appuntamento è per il 30 novembre alle 16 presso la Sala Belli del Palazzo provinciale di piazza Dante a Trento, tema del workshop è “Fiscalità e incentivazione per la riqualificazione energetica dei condomini”.

Le iscrizioni sono sul sito dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia: www.energia.provincia.tn.it.

Il workshop affronterà il tema delle detrazioni fiscali e degli incentivi provinciali, in particolare dal punto di vista degli adempimenti, quali sono le fonti a cui fare riferimento e come si usano e i vari punti di attenzione. E’ rivolto in particolare ai partecipanti del corso “Riqualificazione energetico-ambientale degli edifici privati: ripartire dai condomini”, finanziato dal Progetto europe Life Prepair.

Il Tavolo riunisce i soggetti privati territoriali e si pone come obiettivi promuovere la riduzione dei consumi energetici, in particolare quelli da fonti non rinnovabili, nell’ambito del patrimonio edilizio privato costituito dai condomini, e contribuire alla riduzione dei gas climalteranti e al miglioramento della qualità dell’aria. Il Progetto europeo Life Prepair è finalizzato a promuovere l’integrazione all’interno della filiera della riqualificazione energetica dei condomini.

Per info e iscrizioni:

“Il ruolo degli strumenti di modellazione energetica nel percorso di costruzione di scenari energetici futuri” è invece il secondo appuntamento, in agenda il 4 dicembre alle 9, presso l’Aula Grande della Fondazione Bruno Kessler in via Santa Croce a Trento. Si tratta di una conferenza nazionale inserita all’interno del Progetto europeo IMEAS, che vedrà la partecipazione dei partner italiani del progetto, quali ENEA, che è capofila, e Fondazione per l’Ambiente T. Fenoglio di Torino, oltre che di vari rappresentanti di università, enti di ricerca, agenzie per l’energia e amministrazioni di vari livelli istituzionali.

Info e iscrizioni due settimane prima dell’evento qui:

Ultimo appuntamento è “Contrattualistica nel processo di riqualificazione dei condomini: lavori, finanziamenti, contratti EPC”, in programma venerdì 14 dicembre alle 16, presso la Sala delle Marangonerie al Castello del Buonconsiglio; il tema è quello dei diversi contratti che vengono stipulati durante il processo di riqualificazione dei condomini, a partire da quello dei lavori, possibili contratti EPC, fino ad eventuali finanziamenti con istituti di credito.

Info e iscrizioni due settimane prima dell’evento qui: