PAT * RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE PER TRENTODOC: ZANOTELLI, « SI TRATTA DI UN RISULTATO DAVVERO STRAORDINARIO PER IL SETTORE VITIVINICOLO TRENTINO »

Riconoscimento internazionale per Trentodoc. Le congratulazioni dell’assessore Zanotelli.

Italia batte Francia nelle “bollicine” o meglio, Trentodoc batte Champagne. Le Cantine Ferrari di Trento sono state nominate “Sparkling wine producer of the year” nell’ambito del “Champagne & Sparkling wine world championships 2019”, la più importante competizione internazionale dedicata al settore. “Si tratta di un risultato davvero straordinario per il settore vitivinicolo trentino” evidenzia l’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli. “Grande soddisfazione – aggiunge – per un riconoscimento a livello mondiale della qualità del Trentodoc metodo classico, capace di esprimere al meglio le peculiarità del nostro territorio di montagna. Un plauso – commenta infine Giulia Zanotelli – va ai tanti produttori che sanno valorizzare il nostro Trentino, realizzando prodotti dall’indiscussa qualità, creando un forte legame identitario e distintivo”.