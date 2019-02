PAT * RICERCA SCIENTIFICA: SPINELLI, « VOGLIAMO INVESTIRE DI PIÙ RISPETTO AL PASSATO »

Ricerca scientifica: l’assemblea del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento. L’assessore Spinelli: “Vogliamo investire di più rispetto al passato”.

Il rapporto con i centri di ricerca del territorio e con le aziende sono stati al centro, oggi a Povo, della sesta assemblea del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento. Un’occasione per dare uno sguardo a 360 gradi su attività, progetti e prospettive. “Crediamo fermamente nell’importanza della ricerca scientifica e abbiamo intenzione di investire molte risorse su questo settore, che rappresenta un volano fondamentale per lo sviluppo del territorio – ha detto l’assessore provinciale alla ricerca, Achille Spinelli, intervenuto ai lavori, insieme al rettore Paolo Collini.

“Dobbiamo fare di più rispetto al passato per essere più competitivi e saper attrarre in Trentino centri di ricerca privati. Quindi servono più risorse, sia umane che strutturali. Stiamo per far partire un confronto con il mondo accademico, in quelli che saranno una sorta di stati generali della ricerca scientifica, nei quali daremo una nuova focalizzazione agli ambiti su cui la Provincia concentrerà il proprio intervento, senza naturalmente escludere gli altri. La Giunta provinciale – ha concluso Spinelli – è pronta a lavorare insieme a voi per un Ateneo sempre più attento alla qualità della formazione e della ricerca, caratterizzato da una forte apertura internazionale, ma anche da un solido radicamento sul territorio”.