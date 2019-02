pat * Reddito cittadinanza: Fugatti, « il Trentino ha già messo a punto strumenti per affrontare questa problematica e vuole continuare ad adoperarli »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Fugatti a Roma alla Conferenza delle Regioni. Reddito cittadinanza: il Trentino chiede di usare i propri strumenti. “Reddito di cittadinanza: il Trentino ha già messo a punto degli strumenti per affrontare questa problematica e vuole continuare ad adoperarli”.

Questo in sintesi il messaggio portato alla Conferenza delle Regioni, che si tiene oggi a Roma, dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, assieme al governatore altoatesino Arno Kompatscher. “Vorremmo – ha detto – che a livello organizzativo il reddito di cittadinanza proposto dal Governo nazionale non mettesse in discussione i percorsi che già esistono, al fine di non creare sovrapposizioni o conflitti fra misure che si propongono il medesimo obiettivo”.

Una posizione simile a quella espressa anche da altre Regioni che hanno partecipato ai lavori, e che con forme diverse hanno affrontato questa tematica. Rafforzata però in Trentino e in Alto Adige- Südtirol dalle specificità autonomistiche.

“In definitiva – sottolinea ancora Fugatti – si chiede la possibilità di intervenire con le risorse previste dallo Stato senza mettere in discussione gli strumenti che già esistono e che hanno dimostrato di funzionare. Ciò anche in virtù del fatto che in questa materia esistono prerogative statutarie che rientrano fra competenze primarie garantite dall’Autonomia speciale. Di questo bisognerà naturalmente tenere conto”.