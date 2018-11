PAT * Piano di tutela della qualità dell’aria: ” appuntamento A Rovereto (TN), sabato 17 novembre “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Piano di tutela della qualità dell’aria: appuntamento nell’ambito del Festival della Meteorologia. A Rovereto, presso la sede di Trentino Sviluppo in via Zeni, sabato 17 novembre alle 10.

Una panoramica completa sul Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria e sulle azioni messe in campo dalla Provincia nell’ambito della mobilità sostenibile e dell’efficienza energetica degli edifici. Sabato 17 novembre, presso Trentino Sviluppo in via Zeni n. 8 a Rovereto nell’ambito del Festival della Meteorologia, si terrà il settimo degli otto appuntamenti promossi dalla Provincia, con il coordinamento dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, per spiegare appunto i contenuti del Piano e come, ciascuno di noi, possa contribuire a ridurre le emissioni di inquinanti e migliorare la qualità dell’aria.

Attraverso prove concrete e approfondimenti, ricercatori spiegheranno alla cittadinanza i contenuti del Piano della qualità dell’aria e dimostreranno come, con semplici accorgimenti si possa fare molto per migliorare la qualità dell’aria. Saranno presentate anche le modalità corrette di caricare la stufa a legna e accendere il fuoco per una buona combustione, nonché le azioni messe in campo dalla Provincia in tema di efficienza energetica degli edifici e mobilità sostenibile, come il Piano per la mobilità elettrica e il ciclo concorso Trentino pedala.

I punti del piano sono consultabili anche sul portale dedicato, all’indirizzo pianoaria.provincia.tn.it