PAT * METEOTRENTINO: ” ATTESE ANCORA ABBONDANTI PIOGGE NEL POMERIGGIO, IN CALO DALLA TARDA SERATA, ADIGE E BRENTA CALATI NEL CORSO DELLA NOTTE “

Meteotrentino: attese ancora abbondanti piogge nel pomeriggio, in calo dalla tarda serata. Adige e Brenta calati nel corso della notte.

Il “picco” delle precipitazioni che stanno interessando il Trentino si dovrebbe avere nel pomeriggio. In serata i fenomeni si attenueranno, lo zero termico si abbasserà a 1800 metri con possibili nevicate oltre i 1500. Deboli piogge anche domani mattina, ma molto meno intense. Queste le previsioni di Meteotrentino alle 8.30 circa di stamani. Nel corso della notte le piogge sono molto diminuite; fino alle 6 del mattino erano caduti non più di 2-3 millimetri. Dalle 6 alle 8 sono riprese, con una media di 10-15 millimetri e punte fino a 25, nell’arco delle 2 ore. La tendenza, come abbiamo detto, è ad una intensificazione delle precipitazioni nel corso della mattinata con prosecuzione nel pomeriggio che si attenuerà solo in tarda serata.

Il fronte freddo passerà questa sera fra le 18 e le 21 circa, portando neve a quote più basse. Rimarranno comunque strascichi di piogge anche domani, ma meno intense.

Vediamo invece lo stato dei due fiumi principali, Adige e Brenta. Per quanto riguarda l’Adige il colmo è stato registrato alle 2.15 di stanotte, con 4,75 metri. Alle 8 circa di stamani il livello era sceso a 3,74 (la 1° soglia di allerta è a 3 metri).

Il colmo del Brenta si è avuto alle 22.30 di ieri sera, con un livello di 1,59 metri. Attualmente è sceso a 0,75 centimetri, (quindi sotto la 1° soglia, che è fissata a 0,80).

E’ attesa ovviamente una nuova crescita dei valori in conseguenza delle precipitazioni attese per la giornata di oggi e soprattutto nel pomeriggio.