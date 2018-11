pat * Maltempo: ” alle 12.30 in Provincia conferenza stampa con il presidente Maurizio Fugatti “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il punto con il presidente Maurizio Fugatti. Maltempo: alle 12.30 in Provincia conferenza stampa.

Il punto sulla situazione maltempo in Trentino sarà al centro di un vertice convocato per stamani in Provincia dal presidente Maurizio Fugatti. Al termine è previsto un incontro con la stampa.

Appuntamento alle ore 12.30 nella sala stampa del Palazzo della Provincia in piazza Dante 15 a Trento.