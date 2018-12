PAT * MAESTRO ARTIGIANO: FAILONI, ” PER ACCEDERE AL CORSO SARANNO SUFFICIENTI 5 ANNI DI ESPERIENZA IMPRENDITORIALE “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Maestro Artigiano: per accedere al corso saranno sufficienti 5 anni di esperienza imprenditoriale. Approvata una delibera dell’assessore Failoni.

Per accedere al corso di Maestro Artigiano saranno sufficienti 5 anni di esperienza imprenditoriale, rispetto agli attuali 10. E’ quanto prevede una delibera approvata ieri dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore Roberto Failoni. “In un panorama dove l’economia mondiale si muove alla velocità della luce – evidenzia commentando la modifica l’assessore Failoni – sono sufficienti pochi anni per modificare in maniera importante il contesto entro il quale si trovano ad operare le imprese locali.

Le armi più importanti per rimanere con profitto sul mercato, anche in un territorio di modeste dimensioni come il nostro sono quelle della qualità, dell’aggiornamento costante e dello spirito di squadra tra i diversi comparti economici, perché la vera sfida è tra i territori e non tra le singole imprese locali. Nel settore dell’artigianato, da diversi anni la Provincia organizza ed incentiva i corsi per conseguire il titolo di Maestro Artigiano. Proprio la ricerca della qualità e la capacità di stare sul mercato sono i principali obiettivi del corso”.

Attualmente sono oltre 330 i Maestri Artigiani presenti in 23 diversi settori (dai parrucchieri, ai falegnami, ai fotografi), peraltro l’età media è di ben 52 anni e l’attuale barriera all’ingresso di almeno 10 anni di esperienza come imprenditori non è più adeguata al tempo attuale. Più in generale è necessario allargare la cerchia dei Maestri proprio per elevare il livello qualitativo degli artigiani locali in vista delle importanti sfide del futuro.

“I 5 anni – spiega l’assessore Failoni – consentiranno anche ad imprenditori più giovani di accedere ai corsi. Si tratta del primo intervento nel settore dei Maestri Artigiani, a cui ne seguiranno altri per rivitalizzare l’importante figura ed incentivare gli artigiani trentini a cogliere l’opportunità, unica in tutta Italia, di arricchire le conoscenze e le capacità tecniche e di trasmetterle alle generazioni future”.