pat * laurea magistrale in Agrifood: « la Giunta provinciale chiede un incontro per comprendere ulteriormente le dinamiche e l’assetto del Corso »

Corso di laurea magistrale in Agrifood: la Giunta provinciale chiede un incontro. La nascita del corso di laurea magistrale in Agrifood, risultato dell’accordo tra Fem e Università di Trento, è in questi giorni al centro di un ampio dibattito che sta interessando anche la stampa locale.

Alla luce di ciò, la Giunta provinciale, attraverso gli assessori Giulia Zanotelli e Mirko Bisesti, ha richiesto la convocazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Edmund Mach, per comprendere ulteriormente la portata, le dinamiche e l’assetto del nuovo corso di laurea, rispetto a quanto già illustrato in un precedente incontro dal presidente Segrè, anche in considerazione degli elementi di novità in possesso della Giunta e della necessità di conoscere nel dettaglio il corso, dalla sua nascita ad oggi.