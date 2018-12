pat * incontro con il Commissario del Governo Sandro Lombardi: Fugatti, ” Si è parlato dell’ordine pubblico e la sicurezza del Trentino “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il presidente Fugatti ha ricevuto il Commissario del Governo Sandro Lombardi. Questa mattina il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha ricevuto la visita del Commissario del Governo Sandro Lombardi, nel giorno del suo insediamento a Trento.

Durante l’incontro è stato fatto un quadro generale della situazione del Trentino, anche con riferimento all’attività del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. Si è parlato anche della tragica morte di Antonio Megalizzi che ha scosso profondamente il Trentino.

Il Prefetto Lombardi, che vanta una lunga carriera in Italia per l’amministrazione dell’Interno ed ha svolto diverse missioni all’estero, ha parlato del Trentino come di una bella realtà. Il presidente Fugatti ha ricordato inoltre la sua visita di ieri presso la Questura del capoluogo, rinnovando il ringraziamento per quanti quotidianamente operano, anche in contesti rischiosi, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.