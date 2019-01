pat * inaugurazione Funivia Colbricon Express: Fugatti, « A San Martino e a passo Rolle investiamo nel turismo di qualità »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il presidente della Provincia autonoma di Trento ha partecipato stamani all’inaugurazione della Funivia Colbricon Express. Fugatti: “A San Martino e a passo Rolle investiamo nel turismo di qualità”.

“Il nuovo impianto di risalita Colbricon Express è un passaggio importante, ma non l’unico, di un progetto più ampio che mira alla riqualificazione dell’area skiarea San Martino e passo Rolle. La nuova giunta intende investire in un turismo che faccia della qualità e della sostenibilità i cardini dello sviluppo locale e del Trentino”.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha partecipato oggi a San Martino all’inaugurazione di un impianto di risalita atteso da tempo da turisti ed operatori.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, Roberto Failoni, assessore provinciale al turismo; Walter Kaswalder, presidente del consiglio provinciale; il consigliere provinciale Michele Dallapiccola; i rappresentanti del Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle; Giacobbe Zortea, presidente della società impianti “San Martino Rolle spa”; e Roberto Pradel, presidente della Comunità di Valle di Primiero. Il presidente Maurizio Fugatti ha fatto il punto anche sul collegamento con passo Rolle: “Il progetto esecutivo è pronto. L’impegno della giunta è di portare avanti, anche con gli operatori locali e trentini il collegamento che rappresenta il fiore all’occhiello del turismo, non solo invernale, del Primiero ma anche del passo Rolle, un’area unica per bellezza e interesse naturalistico”.

La prima sfida del progetto di nuovo impianto Colbricon Express, era già stata vinta a dicembre, quando la funivia aveva riaperto – così come promesso – all’avvio della stagione invernale 2018/2019.

“San Martino e l’intero Primiero – ha sottolineato l’assessore provinciale al turismo, Roberto Failoni – stanno lavorando da tempo e con un nuovo spirito unitario per il rilancio del turismo, in particolare invernale. Credo che gli sforzi e gli investimenti fatti di recente premieranno il rinnovato vigore degli operatori turistici locali che meritano tutta la nostra attenzione e la nostra fiducia”.

Le caratteristiche.

La nuova cabinovia “Colbricon Express”, costata 8,5 milioni di euro, va a sostituire due vecchi impianti: la seggiovia fissa 3 posti “San Martino-Malga Ces” e la seggiovia fissa 4 posti “Malga Ces-Valbonetta”. Il progetto è stato firmato dallo studio di ingegneria Momplan, che ha sede proprio a Fiera di Primiero, mentre l’impianto è stato costruito su tecnologia del Gruppo Leitner, azienda leader nella costruzione di impianti di risalita.

La vecchia portata delle due seggiovie era di 1.500 persone/ora con un tempo di risalita di 21 minuti. La nuova cabinovia Colbricon Express, che si sviluppo lungo un unico percorso di risalita, può trasportare fino a 2.400 persone/ora, con un tempo di percorrenza di soli 6 minuti. L’impianto conta complessivamente 43 cabine, ad aggancio automatico con una capienza singola di 10 posti. L’impianto si sviluppa su una lunghezza di quasi 2 chilometri (1.933 metri) con un dislivello fra le stazioni di 358 metri.

Colbricon Express è pensata anche per un utilizzo estivo, con la possibilità di caricare biciclette.

Come tutti gli altri impianti del comprensorio sciistico San Martino di Castrozza-Passo Rolle, anche questa cabinovia è alimentata da energia 100% rinnovabile, prodotta dalle centrali idroelettriche delle Valli di Primiero e Vanoi.

La telecabina inaugurata oggi è un’importante tassello del piano di potenziamento dell’intera Skiarea San Martino – Passo Rolle, previsto nel protocollo siglato nel 2015. Con il supporto di Trentino Sviluppo sono stati ultimati nel 2017 gli interventi migliorativi sulle piste e di potenziamento dei sistemi di innevamento programmato, compreso l’ampliamento del bacino di accumulo, per un investimento complessivo di 6,3 milioni di euro. La società di sistema della Provincia è intervenuta nella realizzazione del nuovo impianto “Bellaria – Valboneta”, supportando la realizzazione dell’intervento con un investimento di 7,5 milioni di euro. In futuro si lavorerà al progetto definitivo del collegamento San Martino – Passo Rolle, la cui realizzazione mira a mettere in connessione le due aree sciistiche del valico che unisce il Primiero con la val di Fiemme.