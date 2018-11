pat * ‘ Il Turismo incontra l’Agricoltura ‘: ” al via la quinta edizione del concorso, Previsti premi per 6 mila Euro “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Euregio, “Il turismo incontra l’agricoltura”: al via la quinta edizione del concorso. Previsti premi per 6.000 Euro.

Ha preso il via la 5° edizione del concorso “Il Turismo incontra l’Agricoltura”, organizzato in ambito interregionale sul piano dell’Euregio Tirol-Alto Adige-Trentino. Si tratta di un progetto comune delle due Province autonome di Trento e Bolzano, del Bundesland Tirol e della Transkom Sas. L’obiettivo del concorso è quello di promuovere e rendere visibile la cooperazione tra agricoltura e turismo.

Possono partecipare singoli cittadini e persone giuridiche, ad esempio aziende, comuni, associazioni, istituzioni, scuole, residenti o con sede legale in Tirolo, Alto Adige o Trentino. Oggetto del concorso possono essere provvedimenti, iniziative, manifestazioni, progetti, prodotti o servizi (realizzati, in fase di sviluppo o in pianificazione) riguardanti i territori dell’Euregio, come anche idee o proposte realizzabili che contribuiscano in senso lato a sostenere e promuovere la cooperazione tra turismo ed agricoltura. Il concorso prevede premi per un valore complessivo di 6.000 Euro.

Per partecipare è necessario presentare un progetto mediante modulo di adesione, scaricabile online all’indirizzo www.tla-euregio.info. La descrizione del progetto, massimo 3 pagine in A4, potrà essere accompagnata da eventuale documentazione (articoli su giornali, comunicati stampa o altro in caso di progetti già realizzati). Il materiale presentato potrà essere completato con CD, foto o altri allegati. Il termine per partecipare al concorso è venerdì 22 marzo 2019. Il modulo di adesione e la documentazione dovranno pervenire tramite raccomandata alla Transkom Sas, Via Vittorio Veneto 18 – 39100 Bolzano. La presentazione dei progetti vincitori e di maggior interesse e le relative premiazioni avverranno in occasione di una cerimonia pubblica.