pat * Guardie mediche: assessore Segnana, « da domani a Pieve Tesino copertura nei week end dalle 8 alle 20, segnale di attenzione ai territori »

Guardie mediche: da domani a Pieve Tesino copertura nei week end dalle 8 alle 20. Segnana: “Un segnale di attenzione alle esigenze dei territori”.

Da domani a Pieve Tesino torna nei week end dalle 8 alle 20 il servizio di guardia medica – più propriamente definito “Servizio di continuità assistenziale”. “Un nuovo segnale di attenzione – commenta l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana – alle esigenze delle comunità più periferiche”. È sempre l’assessore a ricordare che poche settimane fa la Giunta ha dato disposizioni per affrontare le criticità di alcune valli e paesi distanti dai punti di soccorso e dalle guardie mediche. “In particolare – spiega l’assessore Segnana – vogliamo passare dagli attuali 108 medici a 116, arrivando a un medico ogni 4.650 abitanti, abbassando quindi la soglia dei 5.000 abitanti”.

La decisione, che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comitato provinciale dei medici di medicina generale, rispetta gli impegni programmatici dell’esecutivo.

Nel frattempo per Pieve Tesino, per il tramite dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, è stata anticipata una soluzione che consente come detto di garantire il servizio ogni sabato e domenica con orario 8-20.