pat * guardia medica – Paganella: Segnana ” domani incontrerò i sindaci per trovare assieme le possibili migliori soluzioni organizzative “

Paganella, guardia medica: domani l’assessore Segnana incontrerà i sindaci. L’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana incontrerà domani i sindaci dell’altopiano della Paganella per discutere con loro del servizio di Guardia medica, che è stato riattivato nelle ore diurne nelle giornate festive e prefestive e sul quale, come riportato dalla stampa locale, sono state avanzate critiche.

“Intendo – spiega l’assessore Segnana – sentire direttamente dai rappresentanti del territorio le loro valutazioni sulla recente organizzazione del servizio, anche per trovare assieme le possibili migliori soluzioni organizzative per renderlo più vicino alle esigenze della popolazione. Su queste basi mi confronterò poi con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari per trovare, dove serviranno, i correttivi possibili. Come riportato anche dalla stampa, è chiaro che si tratta di un servizio estremamente importante soprattutto per un’area che durante il periodo delle vacanze e nei momenti di maggior afflusso turistico, vede moltiplicare il numero delle persone presenti.

Il mio impegno, come quello della dirigenza dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, è quello di percorrere ogni strada possibile per migliorare un servizio la cui importanza è avvertita dalla popolazione, dalle istituzioni locali e anche dagli operatori economici. Per questo voglio incontrare i sindaci della zona, assieme al direttore generale dell’Azienda sanitaria, già nella giornata di domani”.