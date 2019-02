pat * Giunta provinciale a Molveno: Fugatti, « viabilità e ristrutturazione del municipio le questioni sottoposte dal sindaco »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





L’amministrazione di Molveno incontra la Giunta provinciale. La viabilità e la ristrutturazione del municipio al centro del confronto.

Massima disponibilità al dialogo istituzionale ed al confronto per affrontare le principali questioni sul tappeto. E’ quanto emerso ieri nel corso di un incontro fra la Giunta provinciale di Trento e quella comunale di Molveno, guidata dal sindaco Luigi Nicolussi.

Due, in particolare, i temi più urgenti al centro dell’incontro. Il primo riguarda la questione della ristrutturazione del Municipio, una struttura che risale al 1962 e che ospita anche ambulatori medici e l’associazione turistica. L’altro tema rilevante è quello della viabilità, con la necessità di sistemare la strada fra Molveno e S. Lorenzo, molto trafficata nel periodo estivo. Sempre in tema di viabilità è emersa anche l’esigenze di intervenire sulla statale 421 per consolidare una parete di roccia che ha in parte ceduto in seguito alla neve.

“Siamo già intervenuti sull’Altopiano della Paganella – ha detto il presidente Maurizio Fugatti – per dare risposta al tema della guardie mediche e riteniamo che anche le questioni che ci sono state sottoposte dal sindaco vadano affrontate, valutandone opportunamente l’impatto tecnico e di bilancio.

Molveno è un territorio di estrema importanza per tutto il Trentino, vista la sua grande valenza turistica. Per queste ragioni – ha concluso il presidente – abbiamo aperto con piacere questo dialogo con l’amministrazione comunale che proseguiremo nei prossimi mesi”.