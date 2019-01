pat * “ Giorno della memoria 2019 “: « Il 27 gennaio Tanti gli appuntamenti in Trentino per non dimenticare la tragedia della Shoah »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Giorno della memoria 2019. Tanti gli appuntamenti in Trentino per non dimenticare la tragedia della Shoah.

Mancano pochi giorni alla Giornata della Memoria 2019, commemorazione internazionale dedicata alle vittime dell’Olocausto, istituita nel 2005 nel corso dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il 27 gennaio si ricorda infatti il giorno in cui, nel 1945, i reggimenti dell’Armata Rossa irrompono nel campo di concentramento di Auschwitz liberando i prigionieri. In Italia, come nel resto del mondo, vengono quindi organizzati eventi proprio per ricordare la tragedia dello sterminio degli Ebrei; anche in Trentino un nutrito elenco di appuntamenti, dal 17 gennaio alla metà di febbraio, coinvolgerà i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche i cittadini e le biblioteche del Sistema bibliotecario trentino per far comprendere quanto sia importante non dimenticare la tragedia della Shoah.

Il Giorno della Memoria ha dunque il compito di ricordare quello che fu l’orrore dell’Olocausto e il dovere di raccontare la Shoah alle future generazioni, al fine che mai più si possa ripetere nulla del genere. Incontri, momenti di riflessione, mostre, concerti, film, letture e spettacoli verranno proposti in tutto il Trentino in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti.

Dallo spettacolo Un raccolto tutto d’oro, di Renzo Fracalossi con il Club Armonia e la cura del Coordinamento teatrale trentino, alla proiezione di Shoah, documentario del regista Claude Lanzmann a cura della Fondazione Museo storico del Trentino e della Fondazione Caritro. Da non perdere la conversazione con Riccardo Mazzeo, La prospettiva di Bauman sull’Olocausto, così come la mostra di disegni e parole dei bambini, Terezin, a Telve Valsugana.

Anche quest’anno ci sarà l’occasione per giovani altoatesini, trentini e tirolesi di visitare il ghetto ebraico di Cracovia e i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau con il “treno della memoria”: Promemoria_Auschwitz.EU, a cura dell’Associazione di promozione sociale Deina.

