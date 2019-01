pat * “Giornata del 112”: « Domenica 10 febbraio Per il secondo anno porte aperte alla Centrale Unica »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domenica 10 febbraio porte aperte alla Centrale Unica. Per la “Giornata del 112”. Porte aperte domenica 10 febbraio alla Centrale Unica di Risposta – Numero Unico Europeo di emergenza 112, di Trento. Chi è interessato a partecipare deve iscriversi alle visite guidate inviando, entro il 6 febbraio alle ore 12.00, una mail all’indirizzo openday1-1-2@provincia.tn.it. Vanno indicati nome, cognome ed estremi (tipo, numero, data di scadenza) di un documento di ciascun partecipante e l’orario di visita preferito. Per motivi organizzativi e di sicurezza, infatti, sarà consentita la visita solo a chi si è iscritto.

Per il secondo anno, visto anche il successo della scorsa edizione, la Centrale aprirà quindi alla cittadinanza le porte della sua sede, in via Pedrotti 18 a Trento. Operatori e tecnici saranno a disposizione per illustrare come si svolge il loro lavoro e in particolare la gestione delle chiamate di emergenza.

L’iniziativa, organizzata dal Servizio Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento, prevede, per chi si è prenotato via mail, nove visite guidate (alle 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 14.00, 14.45, 15.30 e 16.15) alla Centrale.

Per chi dovesse decidere di aderire all’iniziativa all’ultimo momento e senza essersi prenotato, è prevista la possibilità di assistere ad una presentazione video, presso l’auditorium della struttura, alla presenza di un tecnico con cui si potrà dialogare e che sarà disponibile a rispondere alle domande che gli saranno poste.

Gli orari per l’accesso all’auditorium sono: 9.30, 11.00, 14.30 e 16.00.

In questo modo anche il Trentino aderisce all’iniziativa “La Giornata del 112”, il Numero Unico di Emergenza dell’Unione Europea, contattabile da qualsiasi stato membro, da rete fissa o mobile.

Il Numero Unico Europeo 112 è stato introdotto nel 1991 con la direttiva 91/396/CEE, per mettere a disposizione dei cittadini un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri.

La Centrale Unica di Risposta, operativa in Trentino dal 6 giugno 2017, raccoglie tutte le chiamate di emergenza generate sul territorio provinciale e le gestisce, trasferendole quando necessario agli enti di competenza (Forze dell’Ordine, Emergenza Sanitaria e Vigili del Fuoco).

Per informazioni e contatti: 0461-495250.