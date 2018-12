PAT * INCONTRO CON I dirigenti scolastici: Fugatti, “ Il vostro lavoro è importante per il futuro del Trentino ”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Fugatti ai dirigenti scolastici: “Il vostro lavoro è importante per il futuro del Trentino”. “Dobbiamo investire sul vostro lavoro, perché riguarda il futuro dei nostri giovani e quindi del Trentino”. Con queste parole il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, insieme all’assessore all’istruzione, Mirko Bisesti, ha salutato e ringraziato i dirigenti scolastici del Trentino, nel tradizionale incontro di fine anno che si è tenuto nel pomeriggio in Provincia a Trento.

“Il vostro impegno quotidiano è fondamentale per i nostri ragazzi, perché a scuola si impara un lavoro, ma si impara anche a vivere. Quindi voi avete, senza dubbio, un ruolo importante nella crescita umana e professionale dei giovani trentini e ne sono consapevoli anche le famiglie”.

“Abbiamo una scuola di alto livello, sulla quale dobbiamo investire anche ricercando nuove modalità di sviluppo. Noi abbiamo un programma che porteremo avanti, ma per il quale serve avere un meccanismo di confronto, sempre aperto, con tutti voi”.

Un grazie ai dirigenti scolastici è arrivato anche dall’assessore Bisesti, che ha sottolineato l’importanza di collaborare insieme per realizzare i tanti progetti che la Giunta intende portare avanti in questa legislatura. Il presidente Fugatti e l’assessore Bisesti hanno infine ringraziato Livia Ferrario, dirigente uscente del Dipartimento della Conoscenza, per il lavoro svolto in questi anni.