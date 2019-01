pat * Fugatti a Varese per i funerali di Zamberletti: « Per un territorio come il nostro è stato un punto di riferimento importante »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Anche il presidente Fugatti alla cerimonia di addio al “padre” della Protezione Civile. Oggi a Varese i funerali di Giuseppe Zamberletti.

Anche La Provincia autonoma di Trento – con il suo presidente Maurizio Fugatti – ha voluto dare l’estremo addio a Giuseppe Zamberletti, il “padre” della Protezione Civile, ovvero di un sistema organizzativo che negli anni ha assunto un ruolo insostituibile nelle attività di tutela delle persone e dei beni in Italia, a fronte di calamità naturali che hanno assunto sempre maggiore frequenza e intensità.

“Per un territorio come il nostro – sottolinea Fugatti – Zamberletti è stato un punto di riferimento importante. Il Trentino è sempre stato sensibile ai valori che ispirano l’impegno di centinaia e centinaia di volontari: altruismo, attenzione all’ambiente, prevenzione dei rischi, capacità di assumersi delle responsabilità in prima persona, al servizio di tutti. A questi stessi valori Zamberletti ha dedicato gran parte del suo impegno politico, fin dai tempi del terremoto del Friuli.

Da ultimo, è riuscito a tradurli in una legge che rappresenta una pietra miliare in questo ambito così delicato e così importante, per un paese come l’Italia. Il miglior modo che possiamo scegliere per onorare Zamberletti è dunque proseguire sul cammino che ci ha indicato, continuando anche a valorizzare quelle capacità che fanno parte del nostro patrimonio autonomistico”.