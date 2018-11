PAT * ‘ Fiemme Family Festival ‘: ” L’EVENTO Al Palafiemme Centro Congressi di Cavalese dal 9 all’11 novembre “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





È in arrivo il Fiemme Family Festival con tanti eventi per le famiglie. Al Palafiemme Centro Congressi di Cavalese dal 9 all’11 novembre.

Il Comune di Cavalese, con il patrocinio e la collaborazione della Comunità territoriale della Valle di Fiemme, del Distretto Famiglia di Fiemme e dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, propone tre giorni dedicati alla famiglia. Il Family Festival, da venerdì 9 a domenica 11 novembre, è una sorta di anticipo, su scala locale, della settima edizione del Festival della Famiglia, dal 3 all’8 dicembre a Trento.

Il programma fiemmese prevede eventi e momenti di confronto e riflessione sul tema. Si inizia venerdì alle 17.30 al PalaFiemme, con l’apertura dei lavori, i saluti istituzionali e l’inaugurazione di una mostra sulla lana. Alle 20.30 concerto dei cori Coronelle Junior e Coronelle. Sabato alle 9 apertura degli stand.

Tra le 10.00 e le 12.00 “Giovani incontrano giovani”, racconti e testimonianze su progetti che hanno coinvolto in modo diretto le nuove generazioni. Nel pomeriggio, alle 15.00 tavola rotonda su “Crescere assieme ai figli: una via per costruire alleanze positive”, aperta a genitori, educatori e amministratori. Alle 20.30 recital pianistico con Monica Tirelli al Palazzo della Magnifica Comunità, a cura dell’Associazione Culturale EuropAvisio; presenta Antonio Vanzetta.

Domenica “Famiglie in piscina”, con prezzi agevolati per genitori e figli (buoni da ritirare al tavolo informativo Sagis al PalaFiemme nelle giornate di venerdì e sabato).

Nei primi due giorni dell’evento, al palacongressi, oltre agli stand espositivi a cura di enti, cooperative, musei, associazioni del territorio, ci saranno una zona allattamento, un angolo morbido con letture, trucca-bimbi e laboratori. Sarà anche possibile visitare la mostra “Storie di latte” sull’allattamento materno.