pat * Festival Benessere Sostenibile: « venerdì 26 luglio alle Terme di Levico il convegno dal titolo “Molto più che solo erbe“ »

“Molto più che solo erbe: il progetto TRANSALP ed i suoi fratelli”. Venerdì 26 luglio 2019, alle Terme di Levico, ore 16.30, la confenza.

Nell’ambito del 7° Festival del Benessere Sostenibile di Levico Terme, venerdì 26 luglio 2019, alle ore 16.30, nell’area conferenze delle Terme, si terrà il convegno dal titolo “Molto più che solo erbe: il progetto TRANSALP ed i suoi fratelli”. L’iniziativa, organizzata congiuntamente dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Fondazione Edmund Mach, rientra nel progetto TRANSALP “Bringing circular economy to the farmers in rural Alpine Region for sustainable growth” finalizzato a dare impulso al settore fitofarmaceutico nelle aree rurali della regione alpina e a promuovere l’approccio dell’economia circolare attraverso la creazione di filiere di valore legate alla produzione di piante officinali e aromatiche. TRANSALP è finanziato dal Parlamento europeo con i fondi ARPAF (Alpine Region Preparatory Action Funds) e coordinato nell’ambito della Strategia Europea per lo Spazio Alpino (EUSALP)

Il programma:

Ilaria MascittieBoglarka Fenyvesi-Kiss, referenti del progetto per la Provincia autonoma di Trento, introdurranno i lavori presentandone gli obiettivi.

A seguire Alberto Manzo (Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e Turismo) illustrerà le novità introdotte dalla recente Legge Nazionale che disciplina le procedure di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.

Con Luisa Palmieri si discuterà invece delle proprietà nutraceutiche delle erbe officinali e di progetti in corso presso la Fondazione Edmund Mach, mentre Maria Pia Macchi (Magia Verde Onlus) parlerà dell’importanza dell’utilizzo ecosostenibile delle piante alimurgiche.

Infine Gian Antonio Battistel (Fondazione Edmund Mach) presenterà le esperienze progettuali ed i primi risultati relativi all’indagine del progetto TRANSALP sui fabbisogni formativi e illustrerà le opportunità offerte agli attori della filiera delle piante officinali.