pat * elezione Kompatscher: Fugatti, « gli auguro buon lavoro e rinnovo la disponibilità a collaborare per il bene della nostra speciale Autonomia »

L’elezione di Arno Kompatscher: le congratulazioni del presidente Fugatti. Il governatore: “Molti i temi su cui collaborare”. “Mi congratulo con il presidente Kompatscher, augurandogli buon lavoro e rinnovandogli la disponibilità a collaborare per il bene della nostra speciale Autonomia”. Così il governatore del Trentino Maurizio Fugatti saluta l’elezione di Arno Kompatscher, che è stato oggi confermato alla guida della Provincia autonoma di Bolzano.

“I nostri territori – evidenzia Fugatti – sono legati da una storia comune e da peculiarità e problemi che necessitano di essere affrontati insieme, per il bene delle popolazioni e per il rafforzamento della nostra “specialità”. Sono sicuro che la nuova fase politica, apertasi con le elezioni di ottobre, sia in Trentino che in Alto Adige – aggiunge Fugatti – ci consentirà di rafforzare i rapporti di collaborazione fra Trento e Bolzano che potranno trovare nuovi stimoli e soluzioni innovative, che sappiano rispondere alle esigenze del nostro tempo”.