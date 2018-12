pat * EconoMia: ” al via il bando di concorso per gli studenti, La scadenza per le iscrizioni il 16 febbraio 2019 “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La scadenza per le iscrizioni fissata al 16 febbraio 2019. EconoMia: al via il bando di concorso per gli studenti.

La Giunta provinciale ha approvato nella seduta odierna il bando del Concorso nazionale per le scuole “EconoMia”. Il concorso, giunto alla 7^ edizione, è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione tra le competizioni del Programma nazionale per la promozione delle eccellenze ed è bandito dal comitato promotore del Festival dell’Economia di Trento (Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università degli studi di Trento), in collaborazione con Miur – Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Istituto Tecnico economico “Bodoni” di Parma, Aeee-Italia.

L’iniziativa intende promuovere una più solida e diffusa cultura economica tra gli studenti delle scuole superiori ed è rivolta a chi frequenta le ultime due classi di licei, istituti tecnici, istituti professionali e l’ultima classe dell’istruzione e formazione professionale regionale IeFP. Potranno partecipare fino a 15 studenti per ogni scuola.

Informazioni più dettagliate, il bando e il form di iscrizione, che sarà compilabile fino al 16 febbraio 2019, saranno disponibili sul sito: http://concorsoeconomia.it/.

Per gli studenti vincitori sono previsti premi e un soggiorno a Trento in occasione della prossima edizione del Festival.