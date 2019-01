PAT * Dolomiti Unesco – giornata formativa: assessore Tonina: « per I docenti trentini è fondamentale per valorizzare questo patrimonio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dolomiti Unesco: giornata formativa rivolta agli insegnanti oggi al Muse. L’assessore Tonina: “La formazione leva fondamentale per valorizzare questo patrimonio”.

Si è tenuta oggi al Muse di Trento la giornata formativa per gli insegnanti trentini dedicata al tema delle Dolomiti e del loro rapporto con il fuoco. Apertasi con i saluti dell’assessore all’Urbanistica, Ambiente e Cooperazione della Provincia autonoma Mario Tonina e di Marcella Morandini, direttore della Fondazione Dolomiti Unesco, l’iniziativa rientra nel progetto The#FossilSeaChallenge, che intende promuovere la conoscenza delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità nelle scuole secondarie di secondo grado. I partecipanti sono chiamati a cimentarsi in piccoli progetti di ricerca scientifica o di divulgazione sui temi geologici delle Dolomiti. Il tutto in un anno, il 2019, che, come ha ricordato l’assessore Tonina, sarà molto importante per le Dolomiti, ricorrendo il decennale della loro iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

“La formazione è leva fondamentale per valorizzare il capitale intangibile rappresentato da un sito Unesco – ha aggiunto l’assessore – e più in generale può contribuire ad accrescere il senso di appartenenza al luogo in cui si vive, premessa indispensabile a qualsivoglia azione di salvaguardia del territorio e di promozione del paesaggio, della sua cultura e della sua natura.

Voi docenti potete dare un contributo fondamentale alla creazione di una coscienza orientata alla responsabilità nei giovani che vivono in Trentino. Le Dolomiti sono uno spazio di vita: nel paesaggio dolomitico l’elemento naturale si lega a quello umano con stratificazioni di memoria, storia e cultura. Questo concorso è quindi un’importante opportunità che voi e le vostre scuole avete saputo cogliere e ricordiamo inoltre che attraverso i ragazzi arriviamo anche alle famiglie”.