pat * Continuità assistenziale in Tesino: assessore Segnana, « ribadisco l’impegno della Provincia a riaprire il servizio di guardia medica »

Continuità assistenziale in Tesino: l’assessore Segnana ribadisce l’impegno della Provincia. Verso la riapertura del servizio di guardia medica.

Inoltre – ha spiegato l’assessore – nella variazione al bilancio approvata nei giorni scorsi dal Consiglio provinciale abbiamo previsto che, ai medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano essere attribuiti incarichi a tempo determinato per garantire il servizio di continuità assistenziale, anche in deroga ai limiti trimestrali previsti dal contratto e anche per incarichi diversi da quelli della mera sostituzione di personale assente.

Contestualmente proseguirà il confronto con i sindacati dei medici di medicina generale al fine di rendere operativa tale decisione e riaprire i termini per i concorsi per trovare le figure professionali necessarie alla riapertura del servizio sette giorni su sette.