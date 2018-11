pat * Comitato ordine pubblico e sicurezza: Fugatti, ” Forte impegno su Piazza Dante e Piazza Santa Maria Maggiore “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Riunito oggi il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.Il presidente Fugatti: “Forte impegno su Piazza Dante e Piazza Santa Maria Maggiore”.

La situazione relativa a Piazza Dante ed a Piazza Santa Maria Maggiore a Trento e la questione dei 40 profughi pachistani ospitati presso la residenza Fersina.

Questi i temi al centro della riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuta nel primo pomeriggio presso il Commissariato del Governo. “Abbiamo avuto rassicurazioni dalle forze dell’ordine per gli interventi relativi alla sicurezza in piazza Dante e in Piazza Santa Maria Maggiore – ha detto al termine il presidente della Provincia Maurizio Fugatti – ottenendo una risposta positiva consapevoli dell’impegno quotidiano che questo comporta .

“Sui profughi pachistani – ha poi riferito il presidente Fugatti – prenderemo una decisione nei prossimi giorni, naturalmente nel rispetto delle normative. Stiamo verificando la loro posizione giuridica. Il nostro timore è che se accogliamo in questo modo, senza verificare attentamente i requisti dei richiedenti, si alimenti il rischio di arrivi incontrollati ed irregolari.

Di qui la richiesta agli organismi preposti di fornirci ulteriori informazioni circa lo status delle persone che hanno usufruito del progetto promosso dall’amministrazione comunale. Attendiamo quindi queste verifiche prima di prendere una decisione in merito all’utilizzo della struttura di Via Fersina”.

Durante l’incontro il presidente Fugatti si è anche complimentato per le recenti operazioni di polizia svolte dalle forze dell’ordine in Trentino che hanno assicurato alla giustizia numerosi criminali.