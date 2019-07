pat * Cinema in cortile: « Giovedì primo agosto alle 21 nel cortile delle scuole Crispi il film “Ancora un giorno” »

Cinema in cortile: “Ancora un giorno”. Giovedì 1° agosto alle 21 nel cortile delle scuole Crispi.

Torna giovedì 1° agosto “Cinema in cortile”, la rassegna di film all’aperto organizzata da Comune di Trento, Trentino Film Commission e Opera universitaria. Questa settimana è in programma la pellicola “Ancora un giorno”, regia di Raùl de la Fuente e Damian Nenow. Il prezzo del biglietto è di 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto per ragazzi fino a 15 anni). La proiezione inizia alle 21 nel cortile delle scuole Crispi di Trento, in caso di pioggia sarà sospesa; la vendita dei biglietti inizia alle 20.

Dopo la sospensione dell’ultima proiezione a causa del maltempo, è possibile richiedere il rimborso del biglietto presso il servizio Cultura, turismo e politiche giovanili del Comune di Trento in via delle Orfane 13, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12, e dalle 14 alle 16.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 12, oppure alla cassa di Cinema in cortile presso le scuole Crispi Bonporti nelle serate di cinema, fino alla fine della rassegna.

Sinossi:

«Fai in modo che non ci dimentichino». L’imperativo risuona nella mente del reporter Ryszard Kapuściński mentre attraversa i villaggi dell’Angola in piena guerra civile per raccontare al mondo quei tragici giorni. Nel suo peregrinare, Ryszard entra in possesso di una notizia che potrebbe cambiare le sorti della guerra fredda e causare migliaia di morti. Il suo dovere di cronista gli impone di diffonderla, ma come può la sua coscienza sopportarne il peso? Spettacolari sequenze animate si alternano alle interviste ai veri protagonisti in un racconto emozionante e coinvolgente.

Info:

Ingresso: intero 5€, ridotto 3€

Cortile scuole Crispi – Bonporti, via S. Giovanni Bosco, Trento ore 21 fino a esaurimento posti.

La vendita dei biglietti inizia un’ora prima della proiezione; in caso di pioggia la proiezione è sospesa.

www.trentocultura.it