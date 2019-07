pat * Cinema in cortile: « Giovedì 25 luglio alle 21.30 in cartellone il film “Momenti di trascurabile felicità” »

Cinema in cortile: “Momenti di trascurabile felicità”.Giovedì 25 luglio alle 21.30 nel cortile delle scuole Crispi.

Torna giovedì 25 luglio “Cinema in cortile”, la rassegna di film all’aperto organizzata da Comune di Trento, Trentino Film Commission e Opera universitaria. Questa settimana è in cartellone la pellicola “Momenti di trascurabile felicità”, regia di Philippe Daniele Luchetti. Il prezzo del biglietto è di 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto per ragazzi fino a 15 anni). La proiezione si terrà alle 21.30 nel cortile delle scuole Crispi di Trento, in caso di pioggia sarà sospesa; la vendita dei biglietti inizia alle 20.30.

Sinossi:

Lo yoga e l’Autan non sono in contraddizione? La luce del frigorifero si spegne veramente quando lo chiudiamo? Perché il primo taxi della fila non è mai davvero il primo? Perché il martello frangivetro è chiuso in una bacheca di vetro? A queste domande cerca di dare risposta Paolo (Pif), cui rimangono solo un’ora e 32 minuti per fare i conti con i punti salienti della sua vita. Una commedia spensierata che gioca ironicamente con la necessità di affrontare la morte, per dare il giusto peso ai piccoli problemi quotidiani e valorizzare ciò che troppo spesso diamo per scontato.

Info:

Ingresso: intero 5€, ridotto 3€

Cortile scuole Crispi – Bonporti, via S. Giovanni Bosco, Trento ore 21.30 fino a esaurimento posti.

La vendita dei biglietti inizia un’ora prima della proiezione; in caso di pioggia la proiezione è sospesa.