PAT * CINEMA IN CORTILE: « GIOVEDÌ 18 LUGLIO IN CARTELLONE LA PELLICOLA “CAFARNAO” »

Cinema in cortile: “Cafarnao”. Giovedì 18 luglio alle 21.30 nel cortile delle scuole Crispi.

Terzo appuntamento di “Cinema in cortile”, la rassegna di film all’aperto organizzata da Comune di Trento, Trentino Film Commission e Opera universitaria. Giovedì 18 luglio è in cartellone la pellicola “Cafarnao”, regia di Philippe Godeau. Il prezzo del biglietto è di 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto per ragazzi fino a 15 anni). La proiezione è in programma alle 21.30 nel cortile delle scuole Crispi di Trento, in caso di pioggia sarà sospesa; la vendita dei biglietti inizia alle 20.30.

Sinossi:

Zain, un ragazzino coraggioso appartenente a una famiglia numerosa, viene condotto in stato di detenzione in un tribunale di Beirut. Ha commesso un grave reato, ma ora è lui a chiamare in giudizio qualcuno: i suoi genitori. L’accusa? Averlo messo al mondo. Il film ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2018 e ha ricevuto la candidatura agli Oscar e ai Golden Globe 2019 nella categoria Miglior film straniero.

Info:

Ingresso: intero 5€, ridotto 3€

Cortile scuole Crispi – Bonporti, via S. Giovanni Bosco, Trento ore 21.30 fino a esaurimento posti.

La vendita dei biglietti inizia un’ora prima della proiezione; in caso di pioggia la proiezione è sospesa.