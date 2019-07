PAT * CELEBRAZIONI SAN GUALBERTO AD OLLE: « DOMANI LA GIUNTA PROVINCIALE PRESENTE ALLA RICORRENZA DEL PATRONO DEI FORESTALI »

Domani la Giunta ad Olle per San Gualberto. Trasferta in Valsugana domani per la Giunta provinciale di Trento che parteciperà alle celebrazioni per la ricorrenza di San Gualberto, patrono dei forestali

L’esecutivo, prima di trasferirsi a San Giorgio, frazione di Olle (Comune di Borgo Valsugana), terrà una breve riunione nella sede di Piazza Dante.

Le celebrazioni per San Gualberto inizieranno alle 10.30 con la messa. Seguiranno alcune relazioni riassuntive degli interventi effettuati a seguito della calamità di fine ottobre.

Alle 12 è previsto l’intervento del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti cui farà seguito la consegna di alcuni riconoscimenti al personale