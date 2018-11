pat * Casa di Cura Eremo: ” lunedì incontro fra il presidente Fugatti e il sindaco di Arco, Alessandro Betta “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Casa di Cura Eremo: lunedì incontro fra il presidente e il sindaco di Arco. La Giunta provinciale, nella sua seduta a Novaledo, ha anche discusso di tematiche che riguardano la sanità privata. In particolare è stata affrontata la richiesta avanzata dalla comunità dell’Alto Garda di esaminare con l’esecutivo provinciale il tema della Casa di Cura Eremo. E in tal senso, proprio lunedì mattina, è in programma un incontro fra il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, con il sindaco di Arco Alessandro Betta.