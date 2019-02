pat * blitz anarchici in Consiglio comunale: Fugatti, « Solidarietà al sindaco di Rovereto »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Fugatti: “Solidarietà al sindaco di Rovereto per il blitz degli anarchici”. “Ho telefonato al sindaco di Rovereto Francesco Valduga per esprimergli la mia solidarietà nei confronti del nuovo blitz degli anarchici in Consiglio comunale. Ancora una volta ci sono persone che dimostrano di non avere alcuni rispetto per le istituzioni e per le regole che governano il dibattito democratico.

Pur avendo potuto esporre le loro idee in un luogo pubblico, si sono arrogate il diritto di fare irruzione in Consiglio comunale, un luogo che rappresenta tutta la comunità, al di là delle coloriture politiche. Un comportamento, una volta di più prevaricatore, che va fermamente condannato”.

Con queste parole il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti commenta l’irruzione di un gruppo di anarchici, ieri sera, attorno alle 19.30, nell’aula consiliare di Rovereto, a cui è seguito l’arrivo delle forze dell’ordine che hanno dovuto successivamente presidiare i lavori del Consiglio. Ad esse, ancora una volta, va il ringraziamento del presidente Fugatti.