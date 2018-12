pat * Avvio e consolidamento di nuove imprese: ” finanziati 91 progetti per 4 milioni di euro “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Avvio e consolidamento di nuove imprese: finanziati 91 progetti per 4 milioni di euro. Approvata la graduatoria.

Sono 91 le proposte progettuali, per un contributo complessivo di 4 milioni di euro, finanziate a seguito dell’approvazione della graduatoria dell’avviso Fesr n. 1/2018 “Nuova imprenditorialità”. La Giunta provinciale, su proposta del Assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, ha preso atto oggi della graduatoria stilata dalla commissione di valutazione.

L’avviso – cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e gestito operativamente da Trentino Sviluppo – sostiene l’avvio e il consolidamento di imprese che propongono le migliori idee di business orientate verso lo sviluppo del territorio. Potevano partecipare le piccole imprese costituite in Trentino da uno o più neoimprenditori non oltre i 30 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

L’avviso prestava una maggiore attenzione ai progetti creativi e innovativi proposti da giovani e donne; tali domande quindi beneficiavano di un punteggio superiore. La valutazione della commissione si è concentrata sul grado di innovazione delle proposte, intesa in senso ampio (produttivo, organizzativo o di marketing) e sulla loro sostenibilità economico-finanziaria nel medio periodo.

Sono state finanziate idee d’impresa espressione di tutti settori produttivi, premiando le proposte attinenti ad almeno una delle quattro aree strategiche di specializzazione intelligente della provincia di Trento (qualità della vita, energia e ambiente, agrifood e meccatronica).

I progetti in graduatoria saranno finanziati con una percentuale di contributo sulle spese ammissibili variabile in base al punteggio ottenuto: le migliori proposte in graduatoria hanno ottenuto fino a 75 mila euro, a fronte di una spesa ammissibile massima di 100 mila euro.

Sono state presentate 211 domande di finanziamento; 27 non sono state ammesse in quanto non conformi al bando ed 1 è stata ritirata.

La commissione di valutazione ha perciò valutato 183 proposte progettuali individuandone 91 finanziabili; le rimanenti 92 non hanno raggiunto i tre punti minimi previsti nel criterio di valutazione relativo alle caratteristiche di innovazione.