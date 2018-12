pat * attentato Strasburgo: Fugatti, ” Ci auguriamo che il responsabile o i responsabili siano assicurati quanto prima alla giustizia “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Strasburgo, la condanna per quanto accaduto e la vicinanza alle famiglie delle vittime. “Sto seguendo con apprensione l’evolversi dei fatti a Strasburgo, per i quali desidero esprimere la più ferma condanna assieme alla vicinanza alle famiglie delle vittime”: queste le prime dichiarazioni, a nome della Giunta provinciale, del governatore Maurizio Fugatti. “Siamo particolarmente vicini – ha aggiunto il presidente – alle famiglie delle vittime, in particolare a quella del giovane giornalista trentino Antonio Megalizzi che, come altre persone, risulta ferito gravemente.

Ci auguriamo che il responsabile o i responsabili siano assicurati quanto prima alla giustizia. Tutti dobbiamo dire no alla violenza come strumento di lotta sociale o politica e al terrorismo e affermare con forza il primato della legge e del rispetto delle regole di pacifica convivenza”.