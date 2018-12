pat * ‘ Artigiano in Fiera ‘ a milano: Fugatti, ” l’area espositiva è una vetrina importante che racconta il meglio del territorio trentino “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Artigiano in Fiera”: le eccellenze dell’artigianato trentino a Milano fino al 9 dicembre. Oggi la visita del presidente Fugatti e dell’assessore Failoni.

Le eccellenze dell’artigianato trentino a Milano ad “Artigiano in Fiera” con uno stand di 1.250 metri quadrati creato in una logica di filiera, con un’area espositiva che racconta il meglio del territorio. “Una vetrina importante – ha detto il presidente Maurizio Fugatti che stamattina ha visitato lo stand insieme all’assessore Roberto Failoni – che serve al Trentino e alle aziende qui rappresentate, in grado di veicolare l’immagine di un territorio in cui i vari settori, dell’artigianato all’enogastronomia, dal turismo alla ristorazione, sono capaci di dialogare. E su questo troveranno il sostegno convinto della nuova amministrazione provinciale.

Nonostante il recente maltempo, il Trentino è pronto ad accogliere i visitatori che arriveranno per la stagione invernale, le strade sono state ripristinate e le nostre strutture ricettive lavorano già a pieno ritmo, ha concluso il governatore”. “Lavorare insieme, fra tutti gli attori qui rappresentati, è davvero strategico per il futuro – ha detto l’assessore Failoni – perché ci permette di far capire agli italiani l’eccezionale qualità dei prodotti del Trentino, che qui sono rappresentati al top. Il mio impegno, lo dico con una certa emozione, andrà in questa direzione”.

Nata per valorizzare l’artigianato e le sue creazioni trasmettendo al grande pubblico la bellezza e il valore delle arti e dei mestieri, la manifestazione “L’Artigiano in Fiera” accogliere visitatori provenienti da tutto il mondo all’interno del polo fieristico di Rho – Pero fino al 9 dicembre.

Gli artigiani trentini sono presenti per raccontare al pubblico, attraverso le loro creazioni, le storie di quel particolare rapporto che li lega al territorio. Il Trentino, dispome di uno spazio di 1.250 metri quadrati che ospita 32 artigiani, un’area espositiva con le rappresentanze di Apt e Consorzi turistici, oltre a produttori e consorzi aderenti al Marchio Qualità Trentino: Melinda, La Trentina, Astro, Gruppo Formaggi del Trentino. Insieme a loro anche l’Istituto Tutela Grappa del Trentino, le preziose bottiglie presentate dal Consorzio Vignaioli del Trentino, alla loro prima partecipazione, oltre ad una rappresentanza dell’Associazione Ristoratori del Trentino, a disposizione per far provare il sapore autentico della gastronomia trentina, e per incominciare da lì il viaggio alla scoperta delle tradizioni.

Novità di quest’anno è la presenza di uno spazio dedicato al marchio collettivo “100% valore artigiano” promosso dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Trento che intende garantire le produzioni ideate, progettate, sviluppate e realizzate interamente in Trentino e rispondenti a precisi requisiti tecnici. Il Marchio si propone di presentare con semplicità e chiarezza ai consumatori finali i valori, in termini di qualità e affidabilità, che stanno dietro a un prodotto realizzato direttamente da un artigiano del nostro territorio.

Spazio anche all’innovazione con un’esposizione di prodotti e servizi artigianali di particolare rilevanza innovativa. L’iniziativa, che si propone di porre in evidenza il connubio fra design e artigianato e mostrare le punte di diamante della produzione trentina, vuole essere un’occasione per rilanciare le lavorazioni artigiane a forte contenuto tecnologico.