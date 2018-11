pat * A22 – incontro ministro Toninelli: Fugatti, ” la grande collaborazione ha permesso di sciogliere gli ultimi nodi importanti sulla futura gestione “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





A22: incontro positivo a Roma, sciolti gli ultimi nodi. I presidenti Fugatti, Kompatscher Zaia e Fedriga hanno incontrato il ministro Toninelli.

“Un clima positivo e di grande collaborazione ha permesso di sciogliere gli ultimi nodi importanti sulla futura gestione dell’A22, ribadendo come il Comitato di indirizzo sul Corridoio del Brennero sarà gestito secondo una logica paritaria fra Stato, Regioni e Province autonome”. Questo il commento che i governatori di Trentino, Maurizio Fugatti e Alto Adige, Arno Kompatscher, hanno espresso al termine dell’incontro, oggi a Roma, con il ministro alle infrastrutture ed ai trasporti, Danilo Toninelli. Insieme a loro anche i presidenti del Veneto, Luca Zaia e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Tema della riunione il ruolo del Governo nella gestione delle tratte autostradali ed in particolare la rilevanza dei rappresentanti dello Stato nel comitato paritetico di sei membri (tre governativi, tre dei soci pubblici territoriali) chiamato a presidiare l’accordo quadro sul Corridoio del Brennero al cui interno è ricompreso l’affido diretto della gestione di A22.

Il ministro Toninelli ha rassicurato che le decisioni strategiche saranno prese dal Comitato a maggioranza, senza quindi nessun diritto di veto da parte del presidente, che non avrà pertanto la possibilità di un doppio voto, come ipotizzato in precedenza. Oltretutto, nella scelta del presidente, che sarà indicato dalla terna di nomina ministeriale, è garantita una interlocuzione con i territori per individuare la figura più rappresentativa.

Massima condivisione dunque per la gestione dell’autostrada e disponibilità anche a rivedere, al fine di chiarire meglio alcuni aspetti giuridici, la bozza di Accordo di cooperazione interistituzionale sul Brennero, che una volta modificata sarà inviata nuovamente a Bruxelles per l’approvazione definitiva. Infine, i governatori hanno registrato la disponibilità del ministro anche alla realizzazione di alcune opere viarie connesse all’A22, a Trento e a Bolzano, opere di grande importanza strategica. All’incontro ha partecipato anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.