PAT * A22 – FUGATTI IERI A MODENA, MANTOVA E VERONA: « DAI TERRITORI LA VOLONTÀ DI ESSERE PROTAGONISTI PER LO SVILUPPO DEL PAESE »

A22: dai territori la volontà di essere protagonisti per lo sviluppo del Paese.Il presidente Fugatti ieri a Modena, Mantova e Verona.

Il rinnovo della concessione di A22, le prospettive della società per il prossimo futuro, i progetti e i rapporti con i territori, il tema della liquidazione dei soci privati: sono stati questi i punti al centro della giornata che vede impegnato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, prima a Modena, dove si è recato ieri mattina, e a seguire a Mantova e Verona, dove è andato nel corso del pomeriggio. Con gli stakeholders e i rappresentanti dei territori si approfondisce il contenuto dell’accordo di cooperazione volto ad affidare direttamente la gestione della tratta autostradale Brennero-Modena ad una società in house a partecipazione interamente pubblica.

A Modena il presidente Fugatti, assieme al presidente altoatesino Arno Kompatscher, al presidente della società Luigi Olivieri, all’amministratore delegato di A22 Walther Pardatscher, al direttore generale della Provincia autonoma di Trento Paolo Nicoletti, ha incontrato la Giunta, il Consiglio provinciale e la Consulta economica della Provincia di Modena.

Il presidente Kompatscher ha espresso l’auspicio che i territori siano ancora coesi nella gestione del passaggio relativo al rinnovo della concessione. Ha ricordato che in gioco non c’è solo la gestione dell’autostrada ma delle corridoio del Brennero nel suo complesso.Pardatscher è entrato nei dettagli del piano finanziario di A22 che prevede investimenti per oltre 4 miliardi e 140 milioni sulla tratta autostradale e sui territori.

Uno dei primi interventi, ha spiegato l’amministratore delegato, riguarda la realizzazione della terza corsia tra Verona Nord e l’intersezione con A1 per la quale la progettazione è in fase avanzata. La terza corsia dinamica tra Verona e Bolzano nord è un altro degli investimenti previsti. Nella lista anche i lavori ai sovrappassi, alle barriere anti rumore, alle stazioni autostradali e ai centri per la sicurezza autostradale. Sono previsti inoltre investimenti per parcheggi e autoparchi, per le aree di servizio, per tecnologie, piazzole di sosta, barriere di sicurezza, manutenzioni delle opere d’arte. Per la viabilità locale di interesse per l’asse autostradale, A22 contribuirà per circa 30 milioni nella provincia di Reggio Emilia e per 60 milioni di euro in quella di Modena.