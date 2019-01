pat * “A spasso per Tridentum“: « Sabato 12 gennaio allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas il primo appuntamento »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





A spasso per Tridentum. Sabato 12 gennaio allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas il primo appuntamento.



Visite animate e laboratori per famiglie L’archeologia a misura di bambini e famiglie per imparare in modo facile, immediato e divertente la storia più antica della città di Trento e dei suoi abitanti. È quanto si propone “A spasso per Tridentum”, la nuova iniziativa a cura dei Servizi educativi della Soprintendenza per i beni culturali che guideranno i bambini nella giocosa scoperta del Sass lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento sotto piazza Cesare Battisti.

Il primo appuntamento, dal titolo “A tavola con gli antichi romani. Curiosità e ricette per conoscere cibi e bevande degli abitanti di Tridentum”, è in programma sabato 12 gennaio alle ore 15 e sarà ripetuto il 23 febbraio. La quota di partecipazione, che comprende l’ingresso all’area archeologica, è 2 euro previa prenotazione al numero 0461 230171, entro le ore 13 del giorno dell’iniziativa.

“A spasso per Tridentum” è un’esperienza multisensoriale, tra conoscenza e gioco, per sperimentare come si viveva 2.000 anni fa sulle rive dell’Adige a Tridentum, la città fondata dai Romani nel primo secolo avanti Cristo, cosa mangiavano i nostri antenati e quali erano i giochi dei bambini di allora. I successivi appuntamenti si terranno il 26 gennaio e il 9 marzo alle ore 15 con “Dadi, noci e astragali” dove i partecipanti potranno cimentarsi con i giochi e i passatempi dei bambini dell’antica Roma”, mentre il 9 febbraio e 23 marzo sarà la volta di “Era una casa molto carina, con il triclinium e con la cucina” per scoprire, traccia dopo traccia, la domus di Oceano conservata nel sito archeologico.

Ulteriori occasioni per conoscere la Trento romana sono le visite guidate al Sass in programma ogni prima domenica del mese alle ore 16 nell’ambito di #domenicalmuseo con partecipazione gratuita e ingresso libero al sito. Le visite comprendono la mostra “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani” un excursus sulle abitudini alimentari e la cucina in età romana nel territorio trentino corredato da curiosità e ricette dell’epoca.

*

A spasso per Tridentum.

Visite animate e laboratori per famiglie

12 gennaio e 23 febbraio 2019, ore 15

A tavola con gli antichi romani

Curiosità e ricette per conoscere cibi e bevande degli abitanti di Tridentum

26 gennaio e 9 marzo 2019, ore 15

Dadi, noci e astragali

Giochi e passatempi dei bambini dell’antica Roma

9 febbraio e 23 marzo 2019, ore 15

Era una casa molto carina, con il triclinium e con la cucina

Traccia dopo traccia alla scoperta della domus di Oceano

Partecipazione 2 euro incluso l’ingresso all’area archeologica, previa prenotazione tel. 0461 230171 entro le ore 13 del giorno dell’iniziativa, massimo 20 bambini.