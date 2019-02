PAOLI (LEGA): sanità: « OSSANNA E IL CENTROSINISTRA CI HANNO TOLTO L’OSPEDALE SAN GIOVANNI E REGALATO UN POLIAMBULATORIO PIENO DI CREPE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Paoli (Lega Trentino): “in realtaà è che Ossanna e il centrosinistra ci hanno tolto l’ospedale san giovanni e regalato un poliambulatorio pieno di crepe”.

Prima di presentare interrogazioni sul centro sanitario san Giovanni di Mezzolombardo, credo che le minoranze di Mezzolombardo legate a Pd, Patt e Upt dovrebbero farsi un esame di coscienza. Infatti, quando loro erano al governo sia in Comune sia in Provincia – proprio loro, che oggi si atteggiano a indignati speciali – l’ospedale di Mezzolombardo è stato chiuso dalla sera alla mattina all’insaputa dello stesso sindaco Helfer.

Un passaggio dopo il quale il centro sanitario san Giovanni è stato progettato, sempre sotto la supervisione del governo di centrosinistra nell’ambito del quale, urge ricordare, Ossanna ricopriva un ruolo importante come vicepresidente regionale e capogruppo del Patt in provincia.

Consiglierei dunque al collega del Patt maggiore prudenza, anche perché è inutile affermare di voler evitare polemiche poiché è lui stesso, che così facendo, alimenta la polemica. Se il centro sanitario è così malmesso e ricco di problemi è difatti per motivi riconducibili, in primo luogo, al modus operandi di un centrosinistra di cui lui fa parte, centrosinistra che – per chiare finalità elettoralistiche – ha preteso di terminare a tutti i costi un’opera prima delle elezioni del 21 ottobre 2018.

Voglio inoltre ricordare al consigliere e architetto Ossanna che ben prima di lui mi sono recato presso il centro sanitario per vedere coi miei occhi la situazione e raccogliere la lunga lista delle problematiche che – voglio evidenziare – toccano molto da vicino anche il mondo della disabilità, che mi sta assai a cuore.

Pertanto ora è inutile che presentino documenti su cose sulle quali, come Lega, abbiamo iniziato a documentarci per primi. Dopo aver tolto un ospedale alla Piana Rotaliana ed avergli lasciato, in cambio, un poliambulatorio pieno di crepe, il centrosinistra farebbe insomma meglio a tacere.

