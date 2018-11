Ostellari (Lega) * Immigrazione: ” chiusura centro Cona, altra promessa mantenuta da Salvini “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Immigrazione, chiusura centro Cona, Ostellari (Lega): altra promessa mantenuta da Salvini. “Matteo Salvini ha mantenuto un’altra promessa. Dopo aver chiuso il centro di accoglienza di Bagnoli, a Padova, ha oggi annunciato il prossimo smantellamento della base di Conetta, frazione di Cona, in provincia di Venezia.

L’incubo di tanti cittadini perbene della bassa padovana e dei vicini comuni del veneziano sta per finire. In pochi mesi di Governo, Salvini è riuscito a riportare ordine dove i governi del Pd avevano lasciato violenza e degrado. Non dimentichiamo le donne offese e molestate dai finti profughi ospitati a spese nostre.

Non dimentichiamo il grido di allarme inascoltato dei sindaci e dei tanti cittadini costretti a convivere con un’invasione insopportabile per comunità così piccole e tranquille. Dalle parole Salvini risponde con i fatti: oggi è un giorno di festa”.

Lo dichiara Andrea Ostellari, Senatore della Lega, presidente della Commissione Giustizia del Senato.