openpolis * scuola (2017/18): « le competenze alfabetiche degli studenti di II superiore in trentino sono al 214,7%, in alto adige al 199,6% »

Uno degli obiettivi del sistema educativo dovrebbe essere consentire a tutti, in base alle proprie capacità, di accedere ai livelli più alti di istruzione. A prescindere dalle condizioni della famiglia di origine, ciascun minore ha diritto di veder sviluppato il proprio potenziale.

Si tratta di un principio cardine non solo per il sistema scolastico, ma per una società che aspiri ad essere pienamente equa e democratica. Tanto da essere sancito anche nella costituzione italiana, che all’articolo 34 recita:

La scuola è aperta a tutti. (…) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Per l’Italia si tratta di una questione cruciale. Ridurre le disuguaglianze tra le diverse aree del paese significa anche (e soprattutto) mettere nelle stesse condizioni di partenza gli studenti, da nord a sud. E intervenire per un riequilibrio nelle zone con più difficoltà.

I dati più recenti sulle competenze alfabetiche degli studenti 15enni mostrano un paese ancora profondamente diviso. In fondo alla classifica solo le regioni del mezzogiorno, in particolare Calabria, Sardegna, Sicilia, Campania.