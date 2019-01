Nursing up Trento * professionisti sanitari: « Storico sorpasso del sindacato di madre lingua tedesca, Ora siamo primi assoluti in regione »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Nursing Up è diventato il primo sindacato degli infermieri e dei professionisti sanitari a Bolzano: “Storico sorpasso del sindacato di madre lingua tedesca”. Ora siamo primi assoluti in regione!

Il Nursing Up raggiunge il 16,9% di adesioni, mette la “freccia” e supera anche l’unione degli autonomi dell’Asgb (Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund), che si ferma al 15,2%. Seguirebbero la Cgil con il 14,4%, la Cisl con il 13,5% e la Uil con l’1,2%.

Il Nursing Up trionfa in Alto Adige con il 16,9% di adesioni, portando a casa lo storico sorpasso della O.S. sudtirolese di madre lingua tedesca e ladina Asgb (Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund). Lo comunica la sede nazionale della sigla di categoria.

“Non si era mai verificato prima che un sindacato di categoria raggiungesse un risultato del genere, raccogliendo così tanti consensi e superando anche l’unione degli autonomi dell’Asgb, ferma al 15,2%. Siamo orgogliosi di essere i primi e riteniamo che sia il riconoscimento al nostro modo innovativo di fare sindacato sul territorio”. Con queste parole Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, ha commentato la notizia dei dati arrivati dalla provincia di Bolzano.

Secondo tale rilevazione, gli iscritti al Nursing Up va il 16,9%, alla Asgb sono il 15,2%, alla Cgil risultano essere il 14,4% e alla Cisl il 13,5%, mentre e alla Uil l’1,2%.Questo risultato eccezionale, colloca il sindacato Nursing up come il più rappresentativo a livello regionale, in quanto anche il Nursing up di Trento è ormai da anni l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel comparto sanità trentino e quello più votato alle elezione Rsu. Ringraziamo tutti i professionisti sanitari che ci hanno dato fiducia iscrivendosi alla nostra organizzazione sindacale, per quanto ci riguarda moltiplicheremo il nostro impegno e perseguiremo sempre nuovi obiettivi.

*

Massimo Ribetto- Consigliere Regionale T.A.Adige Nursing up

Cesare Hoffer- Coordinatore provinciale Nursing up Trento