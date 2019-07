NAVEX GLOBAL * MOLESTIE SESSUALI IN ITALIA: « PIÙ DEL 50% DELLE DONNE IN UN’AZIENDA LE HANNO SUBITE E A SEGUITO DI QUESTE BEN L’80% CAMBIERÀ LAVORO IN DUE ANNI »

Ad oggi purtroppo l’argomento delle molestie sessuali sul lavoro è tutto tranne che superato. NAVEX Global, leader mondiale della compliance in ambito lavorativo, ha condotto uno studio sulla situazione Europea e su come gestire al meglio tali offese e come prevenirle.

Link: http://www.navexglobal.com/it-it

Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono generalmente collegate a una mancanza di potere da parte della vittima e un abuso di potere da parte dell’aggressore. Ad oggi sono molto più colpite le donne e sembra che le molestie vengano ricevute in maggior parte da superiori, con colleghi e clienti al secondo e terzo posto. Per tale ragione il cambiamento aziendale volto a eliminare tali molestie deve iniziare dall’alto, ed interessare tutti i livelli di un’organizzazione. Infatti, spesso non solo l’atto in sé crea un ambiente tossico, ma anche la tendenza dei colleghi a far finta di nulla o giudicare come “spiona” o “bugiarda” una donna che denuncia tale molestia. Una sana cultura aziendale dovrebbe ovviamente evitare molestie sessuali, ma nel malcapitato caso che queste avvengano, incoraggiare le vittime a denunciare il fatto e proteggerle da future ripercussioni sia a livello di carriera sia a livello sociale.

Il vero costo delle molestie sessuali

Secondo uno studio condotto da NAVEX Global, più del 50% delle donne in un’azienda hanno subito qualche tipo di molestia sessuale e a seguito di queste ben l’80% cambierà lavoro in due anni. Le conseguenze di una molestia sul lavoro sono drammatiche sia per l’individuo che per la compagnia. Tra tutte citiamo livelli alti di stress ansia e depressione, poca produttività e perdita di rispetto per i colleghi. Per non contare l’effetto deteriorante che uno scandalo del genere può avere sull’immagine di un brand e la facilità con cui ad oggi tali notizie raggiungano tutti grazie ai social media.

Ridefinire le molestie sessuali nell’era del #metoo

Il movimento #metoo ha preso piede nel 2017, dopo lo scandalo Weinstein. Spinta positiva che incoraggia donna e uomini di tutto il mondo a denunciare le violenze subite, ha anche portato alla luce tutte le diverse sfaccettature che una molestia sessuale può avere. Sono le cosiddette “zone grigie”, ovvero quei comportamenti che tradizionalmente non sono mai stati considerati come vera e propria molestia, ma che ad oggi invece sono visti esattamente come tali. Ciò include commenti sessuali, barzellette a sfondo erotico, inviti ambigui a casa di un collega, domande intrusive sulla sfera privata, battute offensive verso un collega riguardanti la sfera erotica. Questi atteggiamenti accadono spesso e, per quanto molestie sessuali vere e proprie, vengono spesso ignorati. Si stima che il 25% delle donne denunci un atteggiamento considerato da “zona grigia”, ma quando tali comportamenti vengono condannati dall’alto in un’azienda, il numero di donne che si fanno avanti sale fino al 60%. Perché? Paura di esser accusate di mentire, di voler fare la spia, di non stare al gioco e che la carriera ne soffrirà come conseguenza.

Come prevenire le molestie sessuali sul posto di lavoro

Il cambiamento deve essere capitaneggiato dall’alto. Se i leader di azienda si dimostrano preparati sull’argomento e assolutamente contrari, anche il resto dell’organizzazione seguirà il buon esempio. È importante che i direttori ricevano un training adeguato e che qualunque denuncia di molestia venga investigata e rettificata. Ma come si suol dire prevenire è meglio che curare. Fondamentale una cultura aziendale positiva e aperta, la quale viene raggiunta principalmente avendo lo stesso standard per uomini e donne. Ciò significa pagare entrambi i sessi ugualmente, evitare favoreggiamenti durante il processo di assunzione e avere una board di direttori mista tra uomini e donne e persone di diverse etnie. Un ambiente così vario già di per sé aiuta a prevenire qualsiasi caso di molestia sessuale e beneficia tutti i membri di un’organizzazione e società.

La situazione in Italia? Tra il dire e il fare…

Vera Cherepanova, consulente di etica e compliance presso Studio Etica, fa chiarezza sul tema e su come è la situazione delle molestie sul lavoro in Italia ad oggi.

Secondo un report dell’Istat, le molestie sessuali sul luogo di lavoro in Italia sono principalmente verbali, con battute e complimenti invadenti.

Il problema principale su territorio italiano è la cultura del paese, che si rispecchia poi nella cultura aziendale. Gli stereotipi culturali profondamente radicati nella società e la tendenza al machismo aprono la porta a comportamenti scorretti e molestie sessuali. Sempre secondo l’Istat, la violenza di genere in Italia è all’incirca alla pari della media europea, sebbene il paese abbia uno dei più alti tassi di femminicidio in Europa.

Questa cultura causa la mancanza di denuncia da parte delle vittime. C’è una gran paura che niente venga fatto al riguardo, subire ripercussioni su di sé o sulla famiglia, essere giudicati o maltrattati dai colleghi. Spesso si pensa che sia colpa della donna che ha “provocato” l’uomo con vestiti succinti o atteggiamenti troppo amichevoli. Questo non dovrebbe succedere, in quanto nessun atteggiamento o abbigliamento può mai essere considerato una giustificazione per una molestia sessuale.

Purtroppo, le aziende italiane hanno quasi sempre al vertice uomini, il che può essere di ostacolo a un ambiente vario e orientato al rispetto della diversità.

Nonostante ad oggi ci siano molte leggi che tutelano le vittime di violenza, il cambiamento principale va svolto a livello delle fondamenta della cultura di questa società troppo maschilista. Soltanto così potremmo far in modo che le molestie sessuali diminuiscano una volta per tutte e non vengano più “normalizzate”, come avviene oggi.

*

About NAVEX Global

NAVEX Global offre una suite completa di software per l’etica e la conformità, contenuti e servizi che aiutano le organizzazioni a proteggere le proprie persone, la loro reputazione e i loro profitti. Con la fiducia di 95 aziende dei FORTUNE 100 e di oltre 13.000 clienti, le nostre soluzioni sono basate sulla più grande comunità di etica e conformità del mondo. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.navexglobal.com/it-it.